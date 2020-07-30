Татьяну Фельгенгауэр оштрафовали за пикет в поддержку Ильи Азара

Тверской суд Москвы оштрафовал на 18 тысяч рублей заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр из-за пикета в поддержку корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара.

Протокол был составлен по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Фельгенгауэр считает это решение незаконным и намерена обжаловать его.

Ранее Фельгенгауэр и ее коллега, ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев, обратились в СК РФ по Москве из-за их задержания 29 мая во время освещения серии одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара. Сотрудники «Эха Москвы» подали жалобу в СК о воспрепятствовании журналистской деятельности из-за задержания во время пикетов.

Акции в поддержку Азара проходили в конце мая — начале июня в Петербурге и Москве после того, сотрудника «Новой газеты» задержали 26 мая во время одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова.