Театральный спецвыпуск «Классного журнала» признали лучшим мотивирующим контентом для школьников

Специальный тематический выпуск детского издания «Классный журнал» стал победителем XVII Ежегодного Всероссийского конкурса в области корпоративных медиа в спецноминации «Мотивирующий контент для школьников».

Театральный спецвыпуск по заказу Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности» специально для проекта «Большие гастроли» был издан в мае 2019 года тиражом 100 000 экземпляров и был приурочен к Году театра в России. Вместе со 105 театральными коллективами специальный номер «Классного журнала» проехал 68 регионов России. Каждый юный зритель, который пришел на спектакль в рамках ежегодной общероссийской программы гастролей театров получил в подарок «Классный журнал». Он позволил детям вместе с родителями глубже погрузиться в историю театра, в секреты театральной профессии и мастерства, узнать, как театр появился и как можно самостоятельно организовать спектакль дома.

Спецвыпуск показал детям ценность театра как культурного кода родной страны. Дети и родители вместе стали более лояльной театральной аудиторией. А значит, традиция семейного досуга в театрах будет продолжаться и развиваться по всей стране.

Спецвыпуск «Классного журнала» не единственный проект, созданный по заказу Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности». Одновременно с «Классным журналом» был подготовлен и специальный выпуск журнала «ПониМашка», целью которого было рассказать о театре самым юным зрителям – детям 3-7 лет.

Оба издания доступны для прочтения по ссылкам:

«Классный журнал»

«ПониМашка»

Спецвыпуски 2020 года можно скачать по ссылкам:

«Классный журнал»

«ПониМашка»

Всероссийский конкурс корпоративных СМИ «Лучшее корпоративное медиа года» проводится с 2005 года. Несмотря на сложные условия для защиты и оценки проектов в связи с пандемией коронавируса COVID-19, экспертный совет конкурса выбрал лучших из 75 заявок.