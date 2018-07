Открыт прием заявок на конкурс инновационной журналистики Tech in Media’18

Открыт прием заявок на участие в номинациях Всероссийского конкурса инновационной журналистики Tech in Media’18, организованного РВК.

К участию приглашаются профессиональные штатные и внештатные журналисты, опубликовавшие работы по тематическим направлениям: «Венчурный бизнес», «Науки о жизни», «Водородная энергия», «Филантропия и технологии». В рамках каждого направления будут выбраны лучшие материалы по номинациям: публикация в федеральном печатном СМИ, региональном печатном СМИ, интернет-СМИ, лучшая передача, телевизионный или радиосюжет.

• В рамках темы «Венчурный бизнес» будут рассмотрены работы, посвященные деятельности венчурного бизнеса, фондов и институтов развития как в России, так и за рубежом;

• В трек «Науки о жизни» принимаются работы, связанные с научной и прикладной стороной биотехнологий, биоинженерии, нейробиологии, генетики, молекулярной биологии и смежных с ними областей. Партнером трека выступает «GE Healthcare Life Sciences в России/СНГ». Призерам Tech in Media’18 будет предоставлена возможность посетить производственную площадку и R&D–центр в Уппсале (Швеция);

• В трек «Водородная энергия» приглашаются авторы работ на тему «зеленых» технологий производства водорода и возобновляемых источников энергии, а также областях применения экологически чистого топлива;

• Новый трек конкурса в 2018 году ― «Филантропия и технологии». Трек посвящен цифровым проектам, созданным для решения социально значимых проблем. Партнер трека — Рыбаков Фонд, частный российский филантропический фонд, деятельность которого основывается на подходах импакт-инвестирования и венчурной филантропии.

Алена Светушкова, вице-президент Рыбаков Фонд:

В современном мире технологии не просто могут, а должны приносить общественное благо. Такова позиция нашего фонда, который поддерживает полезные для общества проекты, где IT являются движущей силой решения. На наш взгляд, со временем интерес к филтеху будет только увеличиваться, поэтому важно уже сейчас определить стандарты качественной журналистики в отношении этой важной темы.

Победители конкурса Tech in Media’18 будут объявлены на форуме «Открытые инновации», который состоится 15–17 октября в Москве. В новом сезоне минимальный объем призового фонда конкурса составит 1 680 000 рублей.

Илья Курмышев, директор по развитию технологических партнерств РВК:

Денежный приз ― не единственная награда, которую журналисты получают за победу в конкурсе. Они получают возможность принять участие в уникальных мероприятиях и пресс-турах, общаться с ключевыми лицами компаний-партнеров, стать амбассадорами инновационной журналистики в России.

Принять участие в конкурсе могут представители зарегистрированных центральных и региональных СМИ, в том числе СМИ, издаваемых ВУЗами, и интернет-блогов. Чтобы стать участником, необходимо подать заявку до 17 сентября 2018 года.

О Tech in Media

Tech in Media — это всероссийский конкурс инновационной журналистики. Конкурс проводится компанией РВК с 2010 года. Попечительский совет Tech in Media с 2014 года возглавляет лауреат нобелевской премии сэр Ричард Робертс. Формат конкурса — федеральный отбор и экспертная оценка лучших журналистских работ, включая статьи и программы на радио и телевидении, в общественно-политических и деловых СМИ, проектах и блогах научно-популярной и технологической тематик. Tech in Media призван поощрять и стимулировать деятельность журналистов и СМИ, занимающихся освещением инновационных процессов в России.

О РВК

АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ).