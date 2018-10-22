Выбраны победители Всероссийского конкурса инновационной журналистики Tech in Media’18

Победителей VIII Всероссийского конкурса инновационной журналистики Tech in Media’18 поздравили 17 октября на площадке форума «Открытые инновации».

Заявки участников можно было подать в четыре тематических трека «Венчурный бизнес», «Науки о жизни», «Филантропия и технологии, «Водородная энергия». В этом году более 610 авторов из различных СМИ представляли 33 города. Экспертный совет и жюри отобрали лучшие работы, разделив между победителями призовой фонд в размере 2 240 000 рублей.

Илья Курмышев, директор по развитию технологических партнерств РВК:

РВК проводит конкурс инновационной журналистики в восьмой раз. Этот проект с большой историей, и мы видим, что интерес к нему становится все больше. За восемь лет количество заявок от журналистов увеличилось в пять раз. Этот показатель свидетельствует о том, что конкурс востребован, а внимание журналистов к приоритетным направлениям технологического развития растет.

Победителей трека «Науки о жизни» ждет не только денежный приз, но и пресс-тур в Testa Center, производственную площадку и R&D-центр партнера конкурса GE Healthcare Life Sciences в Швеции.

Авторы дебютного тематического трека «Филантропия и технологии» получили награды от партнера трека — Рыбаков Фонд. Частный российский филантропический фонд подготовил премии для журналистов, интересующихся темой цифровых проектов, созданных для решения социально значимых проблем.

Награды лучшим журналистам вручили также генеральный директор АО «РВК» Александр Повалко, директор Института проблем химической физики РАН, академик Сергей Алдошин. Видеообращение к победителям конкурса записал нобелевский лауреат, американский физик и популяризатор науки, автор идеи фильма «Интерстеллар» Кип Торн.

Победители 2018 года:

Этап «Венчурный бизнес»

Номинация «Лучшая публикация в федеральном печатном СМИ»

1. Мария Пази, журнал «Русский репортер» – «Наука на продажу»

2. Ольга Волкова, Forbes Woman – «Бизнес здорового человека»

3. Мария Портнягина, журнал «Огонек» – «И Слово было бот»

Номинация «Лучшая публикация в региональном печатном СМИ»

1. Галина Бояркова, АО «Ажур-медиа» – «Прикид как у Собчак. Петербургский стартап зарабатывает на желании копировать стиль знаменитостей»

2. Наталья Коротченко, газета «Аргументы и факты – Астрахань» – «Браслет вместо жилета. В Астрахани создают робот-систему спасения на воде»

3. Олеся Арамелева, экологический журнал «Табигат» – «К чистому мёду»

Номинация «Лучшая публикация в Интернет-СМИ»

1. Алёна Сухаревская, IncRussia – «Инфографика: венчурные инвестиции 2017 года»

2. Мариам Багдасарян, МИА Россия Сегодня – «Экспертное мнение: Иностранные бизнес-ангелы не прилетают в РФ из-за нехватки поддержки»

3. Ильмира Гайсина, РБК – «Гадание на нейросети: как стартап автоматизировал оценку бизнес-идей»

Номинация «Лучшая передача, телевизионный или радиосюжет»

1. Александр Тюкаев, телеканал Кубань24 – «Работаю на себя»

2. Анастасия Измайлова, телеканал «Санкт-Петербург» – «Мы не вкладываем в идеи, только в настоящее дело. Интервью с бизнес-ангелом из США»

3. Анастасия Шахова, телеканал «Санкт-Петербург» – «Как получить поддержку инвесторов? Объясняет основатель Run Capital Андрей Романенко»

Этап «Науки о жизни»

Номинация «Лучшая публикация в федеральном печатном СМИ»

1. Кирилл Стасевич, журнал «Наука и жизнь» – «Микробы для здоровья»

2. Антон Миндубаев, журнал «Наука и жизнь» – «Кто съел полиэтилен?»

3. Софья Кульминская, газета «Мегабайт» – «Фабрика супергероев»

Номинация «Лучшая публикация в региональном печатном СМИ»

1. Ирина Троценко, газета «Мегабайт» – «Тренируй мозг»

2. Анна Хоружая, научно-популярное издание «OYLA» – «Клещевой энцефалит: весенний, опасный, постарайся, чтобы не твой»

3. Вера Свиридова, газета «Вечерний Санкт-Петербург» – «Такие агенты нам нужны»

Номинация «Лучшая публикация в Интернет-СМИ»

1. Екатерина Мищенко, Indicator.Ru – «Они никому не нужны, они портят статистику: истории и проблемы «нулевых пациентов»

2. Полина Лосева, портал «Чердак» – «Берегите свой огонь»

3. Михаил Петров, портал «Чердак» – «Мыслящий тростник»

Номинация «Лучшая передача, телевизионный или радиосюжет»

1. Михаил Ерохин, Физтех.Science – «Физтех.Science #16 — За Био-Русь!»

2. Илья Абилов, SciOne – «Тайны долгожителей: биология старения»

3. Анастасия Тмур, портал «Чердак» – «Жизнь подо льдом»

Этап «Филантропия и технологии»

Номинация «Лучшая публикация в федеральном печатном СМИ»

1. Полина Огородникова, журнал «Русский репортер» – «Нейротлон, или Состязание киборгов»

2. Наталья Веденеева, газета «Московский комсомолец» – «Тайна миллиардов русского Нобеля»

3. Алексей Лагутенков, журнал «Бизнес и Информационные Технологии» – «Должны ли благие дела приносить доход?»

Номинация «Лучшая публикация в региональном печатном СМИ»

1. Алиса Тростникова, газета «Вечерний Барнаул» – «Живая рука: бионический протез барнаульских инженеров в 100 раз дешевле зарубежных аналогов»

Номинация «Лучшая публикация в Интернет-СМИ»

1. Анастасия Степанова, ТАСС – «Железные люди вновь учатся ходить»

2. Екатерина Верзунова, МИА «Россия сегодня» – «Роботехника в действии»

3. Екатерина Гаранина, Rusbase – «PhilTech в действии: как технологии помогают благотворительным фондам и некоммерческим организациям»

Номинация «Лучшая передача, телевизионный или радиосюжет»

1. Илья Абилов, SciOne – «Киборг из Лондона о новой жизни с технологиями»

Этап «Водородная энергия»

Номинация «Лучшая публикация в федеральном печатном СМИ»

1. Алексей Лагутенков, журнал «Бизнес и Информационные Технологии» – «Экономика легче воздуха»

2. Валерий Чумаков, журнал «В мире науки» (Scientific American) – «Заглянуть в будущее»

3. Екатерина Грушевенко, журнал «Нефтегазовая Вертикаль» – «Рынок моторных топлив и электромобили»

Номинация «Лучшая публикация в региональном печатном СМИ»

1. Екатерина Майкова, Oil & Gas Journal Russia – «Новая парадигма мировой энергетики»

2. Ксения Морозова, журнал «Технополис Поволжья» – «Круговордород веществ в природе»

Номинация «Лучшая публикация в Интернет-СМИ»

1. Юрий Мельников, Forbes – «Водородная экономика: разрушит ли новое топливо «ископаемую» цивилизацию»

2. Андрей Велесюк, журнал «Атомный Эксперт» – «Водородная энергетика - тренд XXI века»

3. Николай Тебин, «Независимая газета» – «Сможет ли водород стать основным энергоресурсом»

Номинация «Лучшая передача, телевизионный или радиосюжет»

1. Антон Новожилов, Андрей Негру, телеканал «Россия», программа «Утро России» – «Водородный источник энергии»

2. Александра Попкова, журнал «Я Сириус» – «Современная энергетика»