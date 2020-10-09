Без технологий нет контента. Почему успешный медиабизнес стремится к разнообразию

Лидеры мирового медиабизнеса обсудили последние тренды отрасли.
На прошлой неделе завершился 43-й Международный медиаконгресс FIPP, объединяющий топ-менеджеров ведущих издательских корпораций мира. Впервые конгресс длился целый месяц и проходил в режиме онлайн из-за коронавируса. Пандемия поставила всех его участников перед схожими вызовами, и главным стал вопрос: «Какие они, медиакомпании 21 века?».
Своим опытом поделился генеральный директор швейцарской медиакорпорации Ringier AG Марк Уолдер. Помимо телевидения, радио, издательской деятельности и индустрии развлечений, компания активно вкладывается и развивает цифровые торговые площадки. Годовой доход корпорации составляет около 1 миллиарда швейцарских франков (более 1 миллиарда долларов США), а ее штат насчитывает более 7 200 сотрудников в шестнадцати странах мира.
Выйти за рамки своего медиабизнеса
«Медиакомпании в 21 веке не должны бояться выходить за рамки своего бизнеса, — говорит Марк Уолдер, генеральный директор швейцарской медиагруппы Ringier AG, — мы должны быть смелыми, все время меняться и учиться».
Сам Марк Уолдер решился на такой «выход за рамки» еще 13 лет назад, когда развернул корпорацию в сторону инвестиций в цифровой бизнес. Ringier AG тогда вложилась в цифровые торговые площадки, в продажу билетов, скупая и успешно развивая ряд предприятий.
«Мы это сделали в тот год, который стал для нас финансово удачным, — продолжает Марк Уолдер. — Я собрал акционеров и предложил инвестировать заработанные деньги в другие бизнесы, естественно, не в ущерб основному. И у нас все получилось».
Уолдер считает, что именно такой подход позволил Ringier AG обеспечивать все эти годы хорошую независимую журналистику.
Сегодня 72% доходов компания получает именно от цифрового бизнеса.
Непрерывно учиться новому
Марк Уолдер признает, что ему непросто было решиться на покупку компаний, принцип деятельности которых был тогда не до конца понятен. Трудно было еще и потому, что сама издательская компания Ringier существовала с 1833 года и кардинально менять ее было боязно. Но тем не менее, именно этот шаг привел Ringier к успеху.
«Первым бизнесом, который мы купили, была группа Scout24, но мы фактически не понимали, как функционирует цифровой рынок. И начали учиться», — говорит Марк Уолдер.
Практически все сотрудники компании начали учиться с нуля. «Шестилетний ребенок задает 45 вопросов в день, а 50-летний ребенок задает только шесть. Мы все должны вернуться к тому, чтобы задавать 50 вопросов в день, чтобы шагнуть вперед», — говорит Марк Уолдер.
Без технологий контент — ничто
Следующим открытием стало понимание изменение роли технологий в журналистике.
«Приобретая Digital Pure Player Onet в Польше, мы спросили владельца компании, сколько из ее 450 сотрудников были журналистами, а сколько — инженерами по технологиям и программному обеспечению, — рассказывает Уолдер. — Он ответил, что только около 100 из них были журналистами. Это был совершенно новый мир для нас, потому что в то время в наших редакциях, восемь лет назад, из 300 человек было 280 журналистов и только несколько сумасшедших парней в дальней части офиса заботились о технологиях. Мы должны были осознать и принять, что контент является ключевым, но без технологий контент — ничто».
Как появляются инвесторы
Постоянное развитие и расширение Ringier привело к тому, что компания купила, например, платформу, обеспечивающую доступ к юристам и юридическим консультациям.
Это нововведение привлекло инвесторов, которые разделяют такие же дальновидные взгляды. Так, швейцарский страховой гигант La Mobilière недавно приобрел 25% акций Ringier.
«Они сказали: послушайте, мы страховая компания, мы являемся лидером рынка и должны трансформироваться, мы должны знать, как услуги работают в цифровом мире, — пояснил Уолдер. — Им чрезвычайно интересно было знать, что мы делаем, а нам — что они. Цифровой мир сближает самые разные отрасли».
Центр цифровых инноваций
Чтобы Швейцария в целом оставалась центром цифровых инноваций, Уолдер запустил инициативу под названием digitalswitzerland (цифровая Швейцария). «Это крупнейшая инициатива такого рода в стране, — говорит он. — Мы много помогаем стартапам, работаем над нормативно-правовой базой, налогообложением стартапов, получаем достаточное финансирование и работаем со школами. Для нынешних детей умение написать простую компьютерную программу должно стать таким же навыком, как умение читать и писать».
Медиакомпания или цифровой бизнес?
«С экономической точки зрения Ringier AG сегодня — это компания, занимающаяся цифровыми торговыми площадками, которая любит СМИ, — говорит Уолдер. — Но мы понимаем, что мы — медиакомпания. Мы чувствуем себя издателем, хотя и занимаемся в том числе и другими бизнесами.
Без журналистики, без актуальных публикаций в странах, где мы работаем, мы не смогли бы быть самими собой. Чрезвычайно важно оставаться издателем, несмотря на то, что мы многопрофильная компания».
Гендерный баланс
Марк Уолдер говорит, что Ringier AG поддерживает идеи равноправия и разнообразия. Недавно компания воспользовалась для анализа своих публикаций системой искусственного интеллекта Equal Voice (равные голоса), которая считывает сколько мужчин и сколько женщин представлено в журналистских публикациях, на радио и телевидении, принадлежащих Ringier AG . «Оказалось, что соотношением невероятное, — продолжает Уолдер, — 77 процентов составляют мужчины. А в спорте вообще — 95 процентов мужчин. Поэтому мы решили постепенно увеличивать долю женщин, привлекая больше женщин-юристов, врачей или политиков, когда нам нужно, скажем, получить комментарий эксперта».
Платный контент
Когда дело доходит до горячей темы платного контента, то практически все издатели сталкиваются с нежеланием аудитории платить. «Пока мы не торопимся вводить платный доступ к нашим публикациям, — говорит Уолдер, — но вынуждены над этим задуматься. В нынешние времена коронавируса рекламы как источника дохода будет недостаточно, тем более что история с ковидом далеко не закончена».
Как и все медиакомпании, Ringier AG сильно пострадал от Covid, и это связано прежде всего уходом рекламы из СМИ.
«Это была полная катастрофа для всего, что основано на рекламе, — добавил он. — Поэтому нужно подумать о платном контенте».
Ковид усилил запрос на качественную журналистику
По словам Уолдера, пандемия подчеркнула важность тщательно продуманной качественной информации. «Covid показал, что потребность в надежной и актуальной информации как никогда велика, — отметил он. — Люди запутались, завязли в дезинформации, они не понимают, чему верить, а чему — нет. И те медиабренды, которые сегодня смогут дать взвешенный контент, спокойно все объяснить и разъяснить, выиграют в этой гонке. Речь идет о том, чтобы помочь людям найти ориентиры в сложной сегодняшней жизни. А это может сделать только качественная журналистика», — заключил Марк Уолдер.