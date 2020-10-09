Без технологий нет контента. Почему успешный медиабизнес стремится к разнообразию

На прошлой неделе завершился 43-й Международный медиаконгресс FIPP, объединяющий топ-менеджеров ведущих издательских корпораций мира. Впервые конгресс длился целый месяц и проходил в режиме онлайн из-за коронавируса. Пандемия поставила всех его участников перед схожими вызовами, и главным стал вопрос: «Какие они, медиакомпании 21 века?».

Своим опытом поделился генеральный директор швейцарской медиакорпорации Ringier AG Марк Уолдер. Помимо телевидения, радио, издательской деятельности и индустрии развлечений, компания активно вкладывается и развивает цифровые торговые площадки. Годовой доход корпорации составляет около 1 миллиарда швейцарских франков (более 1 миллиарда долларов США), а ее штат насчитывает более 7 200 сотрудников в шестнадцати странах мира.

Выйти за рамки своего медиабизнеса

«Медиакомпании в 21 веке не должны бояться выходить за рамки своего бизнеса, — говорит Марк Уолдер, генеральный директор швейцарской медиагруппы Ringier AG, — мы должны быть смелыми, все время меняться и учиться».

Сам Марк Уолдер решился на такой «выход за рамки» еще 13 лет назад, когда развернул корпорацию в сторону инвестиций в цифровой бизнес. Ringier AG тогда вложилась в цифровые торговые площадки, в продажу билетов, скупая и успешно развивая ряд предприятий.

«Мы это сделали в тот год, который стал для нас финансово удачным, — продолжает Марк Уолдер. — Я собрал акционеров и предложил инвестировать заработанные деньги в другие бизнесы, естественно, не в ущерб основному. И у нас все получилось».

Уолдер считает, что именно такой подход позволил Ringier AG обеспечивать все эти годы хорошую независимую журналистику.

Сегодня 72% доходов компания получает именно от цифрового бизнеса.

Непрерывно учиться новому

Марк Уолдер признает, что ему непросто было решиться на покупку компаний, принцип деятельности которых был тогда не до конца понятен. Трудно было еще и потому, что сама издательская компания Ringier существовала с 1833 года и кардинально менять ее было боязно. Но тем не менее, именно этот шаг привел Ringier к успеху.

«Первым бизнесом, который мы купили, была группа Scout24, но мы фактически не понимали, как функционирует цифровой рынок. И начали учиться», — говорит Марк Уолдер.