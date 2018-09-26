Стали известны финалисты телевизионной премии ТЭФИ

Организаторы индустриальной телевизионной премии ТЭФИ объявили финалистов, в этом сезоне призы будут вручены в 14 номинациях категории «Дневной эфир» и в 20 — «Вечерний прайм».

Как сообщили организаторы, в число соискателей награды вошли телеведущие Кирилл Клейменов, Иван Ургант, Вадим Такменев, Сергей Брилев, актеры Константин Хабенский, Евгений Миронов, Алиса Фрейндлих, Светлана Ходченкова.

В категории «Дневной эфир» в номинации «Утренняя программа» в финал вышли передачи «Утро Пятницы», «Утро России», «Простокухня», «День ангела», «Готовим с Алексеем Зиминым».

За звание лучшего ведущего утренней программы будут бороться Марина Кравец («Большой завтрак»), Марина Ким, Сергей Бабаев, Арина Шарапова («Доброе утро»), Елена Николаева, Денис Стойков («Утро России»), Дарья Александрова, Максим Брызгалин («День Ангела»), Мария Ивакова, Валерия Дергилева («Утро Пятницы»).

В категории «Днвеное ток-шоу» представлены проекты «Место встречи», «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», «Мужское/Женское», «Тест на отцовство» и «Жди меня». Победителя среди лучших программ для детей и юношества выберут между проектами «Устами младенца», «Три кота», «Ревизолушка», «Голос. Дети» и трансляцией «Торжественное закрытие XVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

В категории «Вечерний прайм» в номинации «Информационная программа» представлены передачи «Все на матч», «Время», «Вести», «Центральное телевидение», «Новости».

За звание лучшего ведущего информационной программы будут бороться Ольга Роева («Пятница News»), Кирилл Клейменов («Время»), Вадим Такменев («Центральное телевидение»), Петр Марченко («Новости»), Сергей Брилев («Вести в субботу»).

В номинации общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма в финал вышли программы «Следы империи», «60 минут», «Красный проект», «Время покажет», «Россия: выбор будущего».

Лучшими ведущими развлекательной программы могут стать Павел Воля и Гарик Харламов («Comedy Club») Иван Ургант («Вечерний Ургант»), Максим Галкин и Юлия Меньшова («Сегодня вечером»), Евгений Маргулис («Квартирник НТВ у Маргулиса»), Антон Лирник и Роман Юнусов («Шоу выходного дня»).

Среди телевизионных фильмов/сериалов представлены «Троцкий», «Свои», «Гоголь. Начало», «Демон Революции», «Полицейский с Рублевки. Снова дома».

В категории «Лучший актер телевизионного фильма/сериала» за ТЭФИ будут бороться актеры Константин Хабенский («Троцкий»), Михаил Трухин («Ивановы Ивановы»), Олег Меньшиков («Гоголь. Начало»), Евгений Миронов («Демон революции»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки. Снова дома»). В аналогичной женской номинации в финал вышли Анна Уколова («Ивановы Ивановы»), Светлана Ходченкова («По ту сторону смерти»), Виктория Исакова («Частица вселенной»), Алиса Фрейндлих («Большой») и Яна Троянова («Ольга»).

В этом сезоне была утверждена новая система голосования, разработанная специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Теперь состав жюри ТЭФИ расширен до 1,5 тыс. человек. Ранее победителей в два этапа отбирали 140 и 70 экспертов.

Торжественная церемония объявления победителей состоится 3 октября в Московском театре мюзикла.

ТЭФИ была учреждена фондом «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового «Орфея» работы Эрнста Неизвестного.