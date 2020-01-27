Текст и новые технологии. Что сильнее

Об этом же постоянно напоминает Татьяна Черниговская. Известный ученый, восхищаясь постановками чешского хореографа Иржи Килиана, подчеркивает, что он должен объяснить те образы, которые рождаются у него в голове, аналогов которых не существует в природе, а значит, их нельзя показать, можно только описать с помощью слова. Таким образом, сначала рождается текст о танце, а затем уже текст танца. Точно так же мы воспринимаем мир через тексты журналистов, которые превращают реальное события в медиасобытие. Это во многом объясняет столь пристальное изучение слова и текста.

Аргумент второй — медийный

Редактор, журналист, медиатренер Всеволод Пуля, постоянный автор ЖУРНАЛИСТА, ежегодно публикует «тренды новых медиа». Так вот среди них обязательным стал пункт о тексте как смысловой единице и результате авторской деятельности:

2014 год — «Новая жизнь лонгридов», качественного длинного расследования.

2015 год — «Все больше людей хотят объяснений, а не просто быстрой информации».

2016 год — «Возвращение от увлечения технологиями к социальным функциям журналистики».

2017 год — «Переход от больших данных к умным данным».

2018 год — «Борьба платформ за авторов».

2019 год — «Появляется все больше авторских медиа».

Кроме того, в интеллектуальных ток-шоу постоянно обсуждаются проблемы, связанные с функционированием слова и текста. Вот темы выпусков программы «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским (Культура): «Сдать культурный норматив», «Революция феминитива», «Как вас теперь называть?», «Где живет культура». Примерно о тех же проблемах рассуждают гости в студии «Агоры» (Культура): «Кому адресована современная российская культура?», «Рэп-батлы — вид спорта?», «Историческая правда и замысел художника. Где точки пересечения?», «Какую литературу читают в России?». В одной из последних программ ректор Литературного института Алексей Варламов четко сформулировал тезис — язык и есть наш национальный код: «Культурным кодом должно быть то, что больше всего сохраняется. А что у нас сохраняется на протяжении веков, что нас объединяет? Всех объединяет то, что мы с детства начинаем делать рукой, когда нас учат писать, — язык. Причем не просто язык, а это буковки, которые мы выводим, то есть кириллица. Вот кириллица и есть наш национальный код. Мы народ, который на кириллице создал больше всего художественных произведений. Это то, что нас объединяет и то, что мы должны защищать». Речь, конечно, не о том, что все мы должны стать пуританами, но журналистика, как профессиональная коммуникативная деятельность, без понимания (де)кодирования текстов существовать не может.

Именно поэтому высказывание становится предметом самых горячих обсуждений в СМИ, нередко слово или фраза составляет основу новости. Во многих изданиях, причем самых разных типов, успешно функционирует рубрика, в которой собираются самые яркие (в том числе нелепые) высказывания — «Ведомости», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Дождь» и др. Не случайно некоторые из таких высказываний превращаются в мемы: «Денег нет, но вы держитесь»; «Мы подождем, пока американцы истратят деньги на новые технологии, а потом — цап-царап»; «Если вам так нравится “Джокер”, почему вам не нравится Олег Соколов?»; «Уровень бреда превысил уровень жизни в России», «Макарошки всегда стоят одинаково» и т.п. Замечу, что новые технические возможности не ослабили слово, а сделали его более ценным, как это не парадоксально звучит, потому что за высказывание теперь можно и работы лишиться, а не только уважения.

Запрос на яркое слово проявляется и в популярности колумнистики, когда узнаваемые речевой портрет и идиостиль превращают публициста в лидера мнения, в авторитет. Это отражено в огромном количестве программ и рубрик, где в названии есть имя автора. Еще одна примета времени — это бум интервью как разговорного жанра в традиционных и новых медиа, особенно на YouTube.

И наконец, такое наблюдение. Не так давно вручалась премия за лучшее научно-популярное произведение на русском языке «Просветитель», где акцент был сделан на «Просветитель.Digital». Так вот в финале портрет «научпопа» на основе выведенных на экраны слов создавал рэпер Noize MС. Это можно назвать поисками нового, современного, эффективного формата на основе уважения и внимания к языку. Это еще и демонстрация в прямом эфире рождения текста на основе заданных слов. Игра? Да! Но игра в смыслы и в слова.

Аргумент третий — «скандальный»

Если бы меня попросили назвать главное слово последнего времени, я бы, наверное, назвала все производные от «обида». С одной стороны, необъяснимую популярность в медиа набирают проекты, в которых главная задача — побольнее ударить, причем словом, оскорбить, обидеть, разоблачить и унизить. Это разные формы «прожарки», это BadComedian, Павел Воля, Собчак и т.п. С другой стороны, все только и ждут, на что бы обидеться, как это делает, например, ведущий Владимир Соловьев, нередко воспринимающий даже намек как личное оскорбление.

В этом контексте вполне закономерен вопрос: почему многие так обиделись на пост Гасана Гусейнова? Может быть, как раз потому, что речь шла о языке как последней «скрепе» (см. аргумент второй). Получается, можно не обращать внимание на орфографию, орфоэпию, грамматику и пунктуацию, в том числе и в публичном пространстве, но не хочется соглашаться с тем, что такое безразличие к норме и правилу ведет к распространению «убогого клоачного» русского языка. Это почти прямое доказательство того, что к слову большинство потребителей медиа и носителей языка относится как к ценности, но это идеальное отношение чаще всего никак не связано с практикой общения, с практикой создания текстов для личного и публичного пространств.

Вполне объяснимо и огромное количество скандалов, связанных с творчеством рэперов, которые только и делают, что произносят слова и тексты. Если стали обижаться, оскорбляться, значит — у этих слов и текстов есть реальная сила. В данной тенденции можно заметить, возможно, для кого-то странное и даже неприемлемое, возвращение к традиции, подтверждение того, что Россия — по-прежнему литературоцентричная страна. Убедительным доказательством стал и сам проект Oxxxymironа «Сядь за текст», и его популярность.

Аргумент последний — личный

На днях с коллегами посетили музей современного искусства «Эрарта», а потом долго обсуждали увиденное. Особенно интересным оказался вопрос о названии произведений искусства — фотографий, картин, инсталляций и т.п. Исследователь языка СМИ Вера Лабутина справедливо заметила, что сегодня изображение без подписи может не вызывать тех эмоций, которые вызывает оно же после прочтения названия. Действительно, есть картины, особенно «старых мастеров», где название ограничивается номинативной функцией, обозначая, дублируя, уточняя то, что изображено. Современные художники все чаще вступают в диалог со зрителем, предлагая игровые заголовки, оригинальное название вызывает целый ряд ассоциаций, заставляет задуматься, рождает самые разные чувства.

Таким образом сегодня слово становится активнейшим участником визуальной коммуникации. Внимание к слову возвращается, а эпоха визуализации только подчеркивает его потенциал и силу.

В качестве вывода приведу слова профессора Марины Загидуллиной, которая кстати выиграла грант РНФ «Ментально-языковые трансформации русской лингвокультурной личности: поиск идентичности в медиатизированном обществе», о языке: «Не гибнет и не деградирует. Но сидеть сложа руки не стоит. Два главных тезиса — во-первых, язык, как становится все более очевидно, система живая, гибкая, изменчивая и превосходно адаптирующаяся к условиям существования; во-вторых, та часть “носителей языка”, что понимает особенности этой адаптации, обязана участвовать в возделывании сада — культивировать родную речь. Не оттого что без этой деятельности язык умрет, исчезнет (нет), но потому что думающие и вникающие в особенности развития языка люди и есть способ его существования — через них, стремящихся говорить и писать «правильно», он осуществляется, в них он воплощается».