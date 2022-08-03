Tele2 готов потратить 678,2 млн рублей на контекстную рекламу в 2022-2024 годах

Виртуальный оператор сотовой связи Tele2 проводит тендер на выбор поставщика для размещения контекстной рекламы в 2022-2024 гг. Данные о закупке размещены на портале «Росэлторг». Максимальная сумма контракта составляет 678,2 млн руб.

Первый этап тендера прошел в конце июля. Как следует из протокола рассмотрения заявок, на контракт претендовало пять компаний, из них к участию были допущены два агентства. Названия компаний не раскрываются. Итоги будут подведены 9 августа.

Tele2 занимает девятое место в составленном AdIndex рейтинге крупнейших рекламодателей России. Расходы компании на размещение интернет-рекламы в 2021 г. составили 2 млрд руб.