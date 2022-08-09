Tele2 проводит проверку по факту утечки данных пользователей

Сотовый оператор Tele2 проводит служебное расследование по факту утечки персональных данных пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

Ранее о произошедшей у оператора утечке сообщил ряд специализированных Telegram-каналов. Утверждалось, что в сеть попали ФИО, мобильные номера, а также адреса электронной почты абонентов. Файл с данными предположительно содержит более 7,5 млн строк.

«Tele2 проводит служебное расследование. Уже известно, что ответственность на стороне IT-партнера, который подвергся хакерской атаке. Наши собственные системы надежно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключен», — сообщили в пресс-службе. В этой связи там заверили, что оператор усилит контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищенных подрядчиков.

При этом, согласно анализу Tele2, опубликованные данные не несут материальных рисков для абонентов. «Большая часть этих данных не представляет угрозы пользователям, по сути, это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников», — уточнили в пресс-службе.

Источник: ТАСС