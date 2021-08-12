Телефон журналистки The Bell пытались взломать

Телеграм-канал издания The Bell сообщает, что вчера неизвестные пытались взломать телефон их специальной корреспондентки Ирины Панкратовой и заказали детализацию всех звонков и сообщений за два года.

В Facebook журналистка написала, что это произошло в единственный час, когда она выключает телефон и не видит уведомления. Панкратова рассказала «Новой газете», что за ней могли следить, чтобы узнать, когда она бывает не на связи.

Получить выписку звонков и сообщений может только владелец телефона или человек, заверивший у него нотариальную доверенность. В «Мегафоне» Панкратовой сообщили, что у обратившегося к ним человека была такая доверенность. Нотариус, имя которой назвали в сотовой компании, передала, что не подписывала такие документы. Издание считает, что доверенность подделана. «Мегафон» не стал называть адрес салона, в который пришел взломщик, и отказался раскрыть его личность.

Панкратова рассказала, что за несколько дней до взлома ее телефон атаковали спам-звонками, а якобы сотрудник «Мегафона» просил назвать пароль от ее личного кабинета. Журналистка не стала этого делать. Она говорит, что ее данные остались в безопасности.

«Сейчас уже очевидно, что кто-то пытается отследить источники моей информации или зачем-то собрать личные данные обо мне. Кто это, предположить сложно: у меня в разработке несколько непростых историй, также это может быть кто угодно из героев уже опубликованных текстов», — пишет Ирина Панкратова.

Корреспондентка уже подала заявление о мошенничестве и незаконном использовании персональных данных.

В конце июля Панкратова написала расследование о системе финансирования онлайн-казино, а в апреле опубликовала материал о бывшем зяте Михаила Мишустина.