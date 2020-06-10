Чем Telegram отличается от остальных соцсетей и почему вам нужно там быть

Telegram существует уже больше пяти лет, но многие медиа, особенно в небольших и удаленных от Москвы городах, до сих пор не зашли на эту платформу. Если с сайтом и классическими соцсетями все худо-бедно разобрались, то до мессенджера добрались лишь избранные. И очень зря.

Многие журналисты и медиаменеджеры не понимают технологические преимущества Telegram перед соцсетями. Эта платформа сильна не философией Павла Дурова или смелостью ее разработчиков в отношениях с властями, а тем, что она является уникальным инструментом для медиа, которого больше нет нигде.

ЕЩЕ ОДНА КНОПОЧКА В СПИСКЕ СОЦСЕТЕЙ?

Представлять Telegram как еще одну соцсеть в традиционном списке из ВК, Facebook, «Одноклассников», Instagram и всего остального — ошибка. Если редакционной команде навязать его, искусственно добавить этот мессенджер в общий котел (то есть в список кнопочек на сайте), это приведет тому, что журналисты искренне не поймут, зачем им работать еще и в нем. Логика у них такая: «Мы и так есть в соцсетях, а людей, времени и сил не хватает, поэтому оставим Telegram на потом».

Важно понимать два фундаментальных пункта.

1. Мессенджеры — это не соцсети. Любой мессенджер (Telegram, WhatsApp, Viber и другие) находится ближе к конечному потребителю контента, чем соцсеть. Простой пример. Чтобы попросить своего ребенка сходить за хлебом, вы будете общаться с ним через мессенджер, а не открывать громоздкую страницу в ВК или Facebook. Оперативную информацию необходимо передавать быстро, а соцсети требуют, чтобы пользователи совершали много действий.

2. В отличие от остальных мессенджеров только у Telegram есть каналы, куда можно добавить сотни тысяч и миллионы человек. А еще они снабжены кучей функций, чтобы выкладывать контент удобно. Другие мессенджеры либо ограничены в создании каналов (WhatsApp, Viber), либо обладают слишком маленькой аудиторией, чтобы воспринимать их всерьез (TamTam, ICQ).

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ TELEGRAM ПЕРЕД СОЦСЕТЯМИ

1. Лента новостей неалгоритмическая, посты показываются по хронологии

Последние лет пять-шесть во всех редакциях и на медиафорумах журналисты с экспертами льют слезы: они не понимают, как устроены алгоритмы соцсетей. Так называемая «умная лента», которая есть и в ВК, и в Facebook, и в Instagram, показывает посты на свое усмотрение. Предсказать охваты невозможно — они могут сильно отличаться у двух страниц с одинаковым количеством подписчиков.

Критерии выдачи контента в ленту каждый раз меняются. Когда-то было принято считать, что основным фактором успеха является число лайков и репостов. Теперь сами соцсети говорят о важности числа комментариев. Как бы то ни было, алгоритмическая лента — это что-то стороннее, не зависящее от медиа. Если раньше платформы были помощниками в распространении контента, то сейчас они стали посредниками. А посредник всегда получает свою выгоду.

В Telegram такой проблемы не существует, потому что нет никаких алгоритмов. Все посты выходят в хронологическом порядке, следовательно, их видят все ваши подписчики, которые заходят в мессенджер и листают ленту.

2. Нейтральное отношение к ссылкам на сторонние сайты

Трафик из соцсетей на сайт — еще одна головная боль журналистов. Платформы не хотят, чтобы ваши подписчики уходили на сторонний (с их точки зрения) сайт, поэтом у все посты, содержащие гиперссылки на основной ресурс, пессимизируются в алгоритмической ленте, то есть целенаправленно (специально!) получают меньшие охваты. С годами это привело к тому, что сам факт переливания трафика из социальных сетей на сайт стал считаться чем-то плохим и неправильным, хотя во многих региональных СМИ именно сайт до сих пор является основной платформой, которая к тому же зарабатывает большую часть денег.

Telegram избавляет журналистов и от этой проблемы. Мессенджеру совершенно все равно, содержит ваш пост ссылку или нет. На практике это выливается в значительно больший процент переходов на сайт по сравнению с другими платформами.

3. Нейтральное отношение к видео со сторонних платформ

Соцсети не любят, когда журналисты выкладывают ссылки на видеоролики (например, на YouTube), а не заливают ихнапрямую. Особенно ненавидят друг друга YouTube и Facebook. Одно и то же видео, выложенное разными способами, может собирать охваты, отличающиеся друг от друга в пять раз.

И снова Telegram обнуляет эту проблему, позволяя выкладывать видео так, как вам удобнее. Тем более ссылка на сторонний видеосервис автоматически подгружает виджет, который позволяет смотреть видео не выходя из Telegram. И заливать отдельно сюда ничего не требуется, и счетчик просмотров будет крутиться в одном месте.

4. Восприимчивость к стороннему форматированию текста и возможность форматирования внутри платформы

Классические платформы не позволяют использовать форматирование текста или загружать текст с внешним форматированием (например, скопированный из вашего сайта или из вордовского файла). Отчасти форматирование (чтобы шрифт был жирным, курсивным, подчеркнутым и т.п.) реализовано во внутренних редакторах соцсетей. Например, такой есть в ВК. Однако еще раз вспомним, что Telegram — это средство оперативной публикации новостей. Когда счет идет на секунды, открывать «какие-то там» редакторы и совершать лишние действия — непозволительная роскошь.

Telegram дает возможность загружать текст со сторонним форматированием либо форматировать внутри себя. С 2020 года стало доступным «линкование» слов, то есть зашивание гиперссылок в фрагменты текста — как на сайтах. Эта функция отсутствует во всех соцсетях.

5. Отсутствие лайков, репостов и комментариев. И отсутствие погони за их количеством

Лайки, репосты и комментарии не нужны мессенджеру потом, что в нем опять же нет алгоритмов, которым интересны реакции. Единственный общедоступный счетчик — показатель охватов. Но чем еще хорош Telegram? Если вам жизненно необходимо видеть лайки и комментарии, вы можете добавить эти функции с помощью ботов. То есть мессенджер дает возможность присоединения счетчиков реакций, но по умолчанию эта функция отсутствует. Ваше медиа — хозяин своих желаний в Telegram.

Подводя итог этому разделу, еще раз сконцентрируемся на базовых преимуществах мессенджера для медиа. Ваши посты видит гораздо больший процент подписчиков, ссылки на сайт не пессимизируются, трафик на сайт выше, число просмотров предсказуемо, следовательно, общение с рекламодателями можно выстраивать не на гипотезах, а на реальных цифрах.

СОМНЕНИЯ И СТРАХИ ЖУРНАЛИСТОВ ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ TELEGRAM-КАНАЛА

СОМНЕНИЕ 1. В нашем городе/районе Telegram непопулярен, там нет аудитории

Действительно, общероссийская аудитория Telegram пока не огромна. Она измеряется 15 миллионами человек, из которых далеко не все читают каналы (для кого-то Telegram — лишь средство общения с друзьями). Но обратная сторона «непопулярности» — возможность именно вашему медиа стать тем, кто познакомит целый город или район с новой платформой. В очередной раз возвращаемся к мысли, что Telegram требует от человека минимума действий. Даже если пользователю требуется с нуля зарегистрироваться в мессенджере.

Сравните. Чтобы новичок стал пользователем соцсети, ему нужно: скачать приложение, создать аккаунт, привязать его к номеру телефона, привязать к почте, минимально оформить аккаунт, выложить фотографию, заполнить информацию о себе, после чего необходимо самостоятельно найти там друзей и знакомых. Чтобы новичок стал пользователем Telegram, ему нужно скачать приложение и… всё! Понятия «аккаунт» в Telegram не существует, телефонный номер (вместе с уже имеющейся телефонной книжкой) — это и есть ваш Telegram. Одно действие вместо долгого процесса в соцсетях.

Объясняя своей аудитории эти преимущества, вы с помощью стандартных маркетинговых ходов (конкурсы, розыгрыши и т.п.) и переливанием аудитории с других платформ легко привлечете подписчиков в свой канал.

СОМНЕНИЕ 2. Странный правовой статус и блокировка властями

Еще в 2018 году, когда Роскомнадзор «заблокировал» мессенджер, органы власти разъяснили: пользоваться им не запрещено. Сейчас все государственные ведомства, известные личности, действующие политики и крупные СМИ ведут свои каналы, не опасаясь каких-либо последствий.

Одна из самых показательных историй относится уже к периоду борьбы с коронавирусом. Минкомсвязи (чьим структурным подразделением является Роскомнадзор) для помощи соотечественникам за рубежом использовало именно Telegram. Одной рукой блокируем, другой — извлекаем выгоду из удобной функциональности мессенджера.

СОМНЕНИЕ 3.

У редакции нет сил, времени и средств Одно из самых странных заблуждений, которое иначе чем ленью не объяснить. Если у редакции есть силы, время и средства, чтобы заниматься сайтом, то никаких дополнительных ресурсов Telegram-канал не требует.

Любой журналист, работающий над текстом, уже тратит время на создание контента. Разумеется, он способен сделать выжимку (или даже взять лид) в 1–3 абзаца, чтобы разместить пост в Telegram. Переупаковка контента (добавление картинки, ссылки, опроса и т.п.) — дело нескольких секунд, а не часов. Не говоря уже об известной мысли, что в XXI веке любой журналист должен быть универсальным, и если в его городе еще никто не использует Telegram, то это проблема журналиста, а не города.