Mediascope: аудитория Telegram превысила 3 млн пользователей

Аудитория Telegram в России после апрельской блокировки мессенджера превысила в сентябре 3 млн человек. Такие данные привели в среду в компании Mediascope:

Число людей в возрасте 12-64 лет, заходивших в мобильное приложение хотя бы один раз за средний день месяца (сентябрь), составило 3 063 000 человек.

В пресс-службе уточнили, что замер производился в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Согласно предыдущим замерам, в июле аудитория мессенджера составляла 2,5 млн человек.

13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера по причине отказа Telegram предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

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