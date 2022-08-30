Telegram деактивировал 70% никнеймов — они не использовались больше года

Telegram деактивировал адреса каналов, которые были неактивны больше года. По словам главы мессенджера Павла Дурова, их доля составляла 70% от всех адресов в сервисе — «это создало кладбище мертвых имен», которые мешали пользователям выбирать подходящие никнеймы для учетных записей, групп и каналов, а также загромождали результаты поиска.

Как отметил Дуров, неактивные адреса занимали «киберсквоттеры из Ирана». Пользователи, которые обращались к ним, чтобы приобрести имя, часто не получали ответа или попадали в руки к мошенникам.

Теперь 99% никнеймов вернут в публичный доступ, но с «алгоритмическими и геолокационными ограничениями», чтобы их смогли зарезервировать больше пользователей. Самые ценные никнеймы будут выставлены на официальный аукцион. «Таким образом те, кто получит эти привлекательные адреса, будут мотивированы использовать их с пользой и создавать оригинальный контент», — отметил Дуров.