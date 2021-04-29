Telegram добавит видео в голосовые чаты

Апр 29, 2021

Новая функция будет запущена в мае, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Кроме того, он отметил, что две новые веб-версии Telegram — WebK и WebZ — на сегодня считаются самыми кроссплатформенными. Отмечается, что пользователь может мгновенно получить доступ к своим чатам как с мобильного, так и с персонального компьютера прямо из веб-браузера. При этом никаких установок не требуется.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов.

Источник: «Говорит Москва»
 
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