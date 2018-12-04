Общественная палата: telegram-каналы уничтожают журналистику

Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты, известный по программе «Время» на Первом канале заявил, что журналистика находится под угрозой уничтожения, потому что Telegram-каналы распространяют «грязь и вбросы», за которые никто не несет ответственности.

Telegram-каналы и прочие новые средства массовой информации — они же уничтожают журналистику. Что такое Telegram-канал? Вы можете там расположить все что угодно: никто не проверит, никакой ответственности. Любые вбросы.

В ходе пленарного заседания Общественной палаты он сделал акцент на том, что ответственность за информацию распространяется только на зарегистрированные СМИ, в то время как в Telegram может публиковаться в том числе и непроверенный материал:

И мы с вами миллионными толпами теперь начинаем читать Telegram-каналы, потому что там живенько, интересно, помои какие-то, грязи побольше. Ну, и мы ведемся на это. Это колоссальная проблема.

При этом он не настаивает на запрете Telegram-каналов, но с этим «надо что-то делать».

Претензии к Telegram появились весной 2018 года. Тогда РКН требовал через суд заблокировать мессенджер, потому что его руководство не подчиняется приказу ФСБ, отказываясь предоставлять силовикам доступ к перепискам пользователей Несмотря на усилия РКН и ФСБ, мессенджер продолжает работать и сегодня.