Telegram грозит 4 млн рублей штрафа за отказ удалить бот с данными российских военных

Мессенджеру Telegram грозит штраф в размере 4 млн рублей за отказ удалить бот, раскрывающий личные данные российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала мирового судебного участка №422, где рассматривается протокол об административном правонарушении.

Согласно оглашенным судьей данным, претензии Роскомнадзора к Telegram возникли из-за отказа удалить каналы с призывами выходить на антиправительственные акции против специальной военной операции, а также с недостоверными сведениями о потерях российских военных. По данному пункту этой статьи Telegram грозит штраф до 4 млн рублей.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в акциях протеста.