Telegram и TikTok выписаны новые штрафы в России

В Мировой суд Москвы поступили новые протоколы об административных правонарушениях Telegram и TikTok, выразившимися в отказе удалять запрещённый в РФ контент. Мессенджерам грозят новые штрафы до 12 млн руб каждому, сообщает пресс-служба суда.

Речь идет об административных правонарушениях по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Мессенджеры отказываются удалять запрещенный в России контент. Максимальное наказание по второй части статьи для юрлиц составляет до 4 млн руб., по четвертой — до 8 млн. Таким образом, каждой компании грозит до 12 млн руб. штрафа.

С начала года Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях. Крупнейшие интернет-сервисы неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Сумма общих штрафов составляет около 200 млн рублей.