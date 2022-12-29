Telegram-канал Дмитрия Медведева назван самым популярным

Telegram-канал Дмитрия Медведева стал самым просматриваемым среди русскоязычных каналов по итогам года. При аудитории в 957 тыс. подписчиков каждый пост политика просматривают в среднем по 1,62 млн человек, следует из рейтинга «Медиалогии».

Медведев завел Telegram-канал в марте этого года спустя несколько дней после начала специальной военной операции. В начале декабря Медведев сказал, что сам пишет посты в свой Telegram-канал, при этом у него есть и помощники. По мнению зампреда Совета безопасности РФ, чтобы вызывать реальный интерес, нужно говорить правду.

В лидерах, по данным «Медиалогии», оказались также Telegram-каналы главы Чечни Рамзана Кадырова и спикера Госдумы Вячеслава Володина. В топ-10 попали аккаунты блогеров Михаила Литвина, Димы Масленникова и Влада A4. Среди СМИ самый просматриваемый канал у Mash, он на девятом месте.