Telegram-канал Nexta стал в Белоруссии экстремистским формированием

В Белоруссии людей, которые создают оппозиционные Telegram-каналы Nexta, Nexta-Live и Luxta, признали экстремистским формированием и внесли в соответствующий перечень. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МВД в Telegram.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA», экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении.

Nexta активно освещал митинги в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года. Сейчас канал насчитывает 435 тыс. подписчиков. У Nexta-Live, который считался второстепенным проектом создателей Nexta, сейчас 925 тыс. читателей. На Luxta, который ведет редакция Nexta и называет его «сатирическим», подписано 100 тыс. человек.

12 октября в Белоруссии приняли постановление Совета министров № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Telegram-канал «ГУБОП», который связывали с МВД Белоруссии (официально ведомство не подтверждало, что имеет к нему отношение), писал, что документ дает право считать подписчиков оппозиционных и признанных экстремистскими Telegram-каналов участниками экстремистских формирований и привлекать их к ответственности по ст. 361-1 УК (предусматривает до семи лет лишения свободы).