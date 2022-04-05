Почему СМИ сейчас важно развиваться в Telegram и как это делать

Если раньше пользователи воспринимали Telegram больше как мессенджер, то сейчас это универсальная платформа, на которой можно слушать музыку, смотреть фильмы и трансляции, читать новости и обмениваться файлами. В марте 2022 года в России были заблокированы социальные сети Instagram*, Facebook* и Twitter. Поэтому сейчас российским пользователям доступны только Telegram, Одноклассники и ВКонтакте. Александр Литвинов на семинаре «Особенности работы digital-ресурсов, возможности их монетизации» рассказал, почему будущее за Telegram и как СМИ развиваться в этой площадке.

Почему Telegram?

Сейчас подписчики «перебегают» с других платформ именно туда. Поэтому сейчас было бы глупо игнорировать этот факт и не воспользоваться ситуацией для развития своего медиа именно там. Однако важно понимать, что Telegram — не просто социальная сеть или «кнопочка на сайте». Конкурентные преимущества Telegram в наборе охватов и монетизации заключаются в технологичности платформы, а не в том, что для нее настали хорошие времена. Чтобы понять, в чем заключаются преимущества Telegram, нам важно структурировать информацию обо всех социальных сетях по способу доставки контента.

Какие есть виды новостных лент?

1. Хронологические. Контент публикуется и демонстрируется здесь и сейчас. Способ доставки контента принудительный, так как публикация будет показана всем в одно и то же время. Самый наглядный пример — Telegram.

2. Алгоритмические. Алгоритмы сами решают, кому, с какой периодичностью и в какое время будет показан опубликованный контент. Таким образом, способ доставки контента — непринудительный. Примеры: ВКонтакте, Twitter, Facebook*, YouTube и Instagram*.

3. Рекомендательные. Подтип алгоритмических платформ, в которых наличие подписчиков не принципиально важно, так как алгоритмы сами находят аудиторию для контента. Например, в TikTok можно подписчиков не иметь, но контент увидят миллионы. Другой пример — Яндекс Дзен — платформа для публикации лонгридов, уходящая сейчас в сторону видео.

Базовые преимущества Telegram с технологической точки зрения:

1. Telegram — единственная платформа для оперативной доставки контента. Если, к примеру, сейчас идут боевые действия и нам нужно оперативно выдать какую-то новость, то лучшее средство для этого — Telegram. Вся аудитория получит новость моментально. Ничего подобного нет на других платформах. А новости в Instagram* и ВКонтакте из-за алгоритмов могут появиться через некоторое время, когда они уже не будут актуальными.

2. Максимальная конверсия охватов. Под конверсией мы пониманием то, какую часть просмотров мы получим от собранного числа подписчиков. По сравнению с ВКонтакте в Telegram нет алгоритмов, поэтому охватов там значительно больше.

3. Значительно большие объемы трафика на сайт. Этот тезис — продолжение предыдущего пункта. Александр поделился, что не является сторонником мнения о том, что доминантой в современных СМИ должен быть сайт. Тем не менее из Telegram значительно легче направлять читателей на сайт, опять же потому, что аудитория все видит «здесь и сейчас».

4. Платформа не «режет» охваты постам с «внешними» видео. Telegram покажет видео одинаковое количество раз, если оно опубликовано исходным файлом или со ссылкой на YouTube.

5. Платформа позволяет вставлять линки. Линки представляют собой слово, выделенное светло-голубым цветом. По нему можно перейти на внешний источник.

6. Платформа позволяет форматировать контент. Внутри Telegram можно подчеркивать, зачеркивать, выделять жирным шрифтом и «линковать». Более того, Telegram сохраняет стороннее форматирование при вставке скопированного текста.

7. Платформа позволяет выбирать, нужны ли вам лайки, комментарии и прочий интерактив. В отличие от остальных соцсетей Telegram предоставляет выбор, взаимодействовать с аудиторией или нет. При желании можно включить в своем канале комментарии, лайки, а также вставить кнопки с гиперссылками.

Какие появились новшества и тренды в Telegram?

Первое новшество по списку Александра — это появление аудио- и видеотрансляций с возможностью записи. К примеру, журналисты могут вести репортаж из разных городов с помощью стрима или же вещать в формате радио, подключая участников в эфир. Также появились комментарии и чаты, значение которых увеличилось, так как Telegram — это не про текст, а про создание единого сообщества — когда читатель себя чувствует не в СМИ, а, к примеру, в своем городе.

Другое новшество — это понимание платформы как сообщества людей, а не источника ссылок на сайт, поэтому необходимо больше интерактивного и уникального контента. Помимо этого, у Telegram потолок аудитории не отработан до конца (эффект низкой базы), поэтому сейчас важно не упускать возможности для развития медиа. Последнее новшество — появление внутренней монетизации, однако оно еще требует доработок. Вся монетизация медиа проходит внутри каналов, а для рекламы необходимо обращаться к их владельцам.