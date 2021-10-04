Медиаразбор: локальные СМИ в Telegram

Дайджесты новостей и пересказ длинных сюжетов также ценятся читателями. В этом случае Telegram работает как навигатор и оптимизатор. Если редакция выпускает новости или сюжеты каждый час, то только самые стойкие читатели будут смотреть все подряд, остальные дождутся вечера или выходных, когда вы сделаете подборку из самого главного.

А еще Telegram отлично подходит для изучения аудитории. Отклик на опросы здесь намного выше, чем в классических социальных сетях, а если вы откроете и комментарии, то будете приятно удивлены. Поскольку в Telegram нет публичного профиля, а только аватар с никнеймом, то ввязаться в чат чисто психологически намного проще.

Кто мы и что здесь делаем

Профиль канала в мессенджере нужен для быстрой связи с аудиторией и рекламодателями и чтобы кратко заявить о своей концепции, не прибегая к ссылкам на лендинги и медиакиты. Мы проанализировали описания каналов, чтобы понять, как расширить новостную миссию до локального сообщества. В целом самопрезентации можно поделить на четыре типа — «просто новости», «новости и что-нибудь еще», «не такие, как все, новости», «не про новости, а про жизнь».

Официальное сухое описание подойдет, если вы газета администрации, большое информационное агентство, большой новостной портал:

Сургут — Новости Сургута, ХМАО, России. (СИАпресс).

Чита — Канал ИА «Чита.ру», ведется сотрудниками редакции. Если есть вопросы, пожелания, предложения или нужна реклама — пишите.

Такие описания сработают на массовую аудиторию, которая вряд ли увидит это описание, скорее попадет сюда по ссылке из другого канала.

Намек на «что-нибудь еще» может выражаться в эксклюзивном контенте или мнениях, просто неофициальной версии новостей или социальном повороте в повестке:

Ярославль — Новости Ярославля, эксклюзивные комментарии и медиатусовка («Ярославль онлайн»).

Владимир — Новости Владимира и области. Не слишком официальная версия («ПроВладимир»).

Омск — Наше медиа про настоящее, которое должно стать будущим. Мы рассказываем Омску про идеи, которые достойны распространения. Рассказываем про возможности города и про людей, которые вкладываются в Омск («Трамплин»).

Краснодар — Официальный неофициальный канал портала Yuga.ru. Новости. Подробности. Статьи. Все самое важное о жизни в Краснодаре и Краснодарском крае (Юга.ру).

Калининград — Новости и всякое там про Калининград («Новый Калининград»).