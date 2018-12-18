Telegram обратился в Совет Европы с жалобой

Мессенджер Telegram направил в комитет министров Совета Европы меморандум о том, что российские власти не исполняют решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о доступе к переписке и переговорам россиян. Под обращением также подписались интернет-провайдеры. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале:

В меморандуме утверждается, что российские власти не исполняют решение ЕСПЧ, принятое по делу «Роман Захаров против России». Это решение было принято в декабре 2015 года, в нем суд признал нарушением Конвенции СОРМ-2 практику произвольного прослушивания сотрудниками МВД и ФСБ телефонных переговоров абонентов «большой тройки» мобильных операторов. За три года власти не предприняли ничего, чтобы прекратить такую деятельность. Более того, как пишут авторы обращения, ситуация значительно ухудшилась — теперь власти стремятся хранить весь интернет-трафик и читать всю электронную переписку.

В этой связи авторы обращения просят Совет Европы отменить т. н. «пакет Яровой». По их мнению нужно, чтобы интернет-сервисы регулярно публиковали развернутые отчеты о количествах обращений госорганов и частных лиц, связанных с ограничением доступа к контенту, а также о количестве запросов на раскрытие пользовательской информации.

Кроме того, в меморандуме говорится о необходимости отказа от ключей шифрования, бэкдоров и других технических способов доступа к коммуникациям всех пользователей. Наконец, необходимо изменить законодательство об оперативно-разыскной деятельности, позволяющей получать доступ к переписке без предъявления обоснованного судебного решения.

По мнению подписавших меморандум, власти РФ должны сформулировать требование обязательного предварительного публичного и транспарентного обсуждения всех принимаемых норм, ограничивающих цифровые права россиян.