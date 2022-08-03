Telegram могут оштрафовать на 4 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

На мессенджер Telegram составлен протокол об административном правонарушении за отказ от удаления запрещенного в России контента. Сумма штрафа для юрлиц за подобное правонарушение может составлять от 800 тыс. до 4 млн руб.

«В отношении Telegram Messenger Inc. в суд поступил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КОАП РФ. Эта статья связана с неудалением запрещенной в Российской Федерации информации. Судебное заседание назначено на 16 августа»,— рассказали «Интерфаксу» в суде.

В феврале Telegram выплатил штрафы по трем исполнительным производствам на общую сумму в 11 млн руб. Тогда мессенджер также оштрафовали за неоднократное неудаление запрещенной информации.