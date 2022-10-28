Telegram начал тестировать платные публикации

Мессенджер Telegram запустил платные публикации фото и видео. Верифицированный бот @donate получил поддержку таких сообщений.

Оплата происходит через Smart Glocal Payments, средства будут поступать автору контента. До внесения оплаты пользователи видят только очертания медиа и сумму взноса. После перевода денег можно просматривать содержимое без ограничений.

Пока функция находится в стадии тестирования. Такой способ монетизации могут оценить владельцы открытых и публичных каналов с оригинальным контентом. Платная услуга может заинтересовать также блогеров, которые захотят размещать свои публикации в мессенджере вместо Boosty и других сервисов.

Позже Павел Дуров рассказал, что монетизация фото- и видеоконтента в Telegram не будет доступна пользователям операционной системы iOS. Apple потребовала отключить эту функцию, поскольку авторы в Telegram стали искать альтернативные пути получения оплаты — в обход комиссии корпорации. Об этом создатель мессенджера написал в своем официальном канале.