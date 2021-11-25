Telegram не будет размещать рекламу в каналах чиновников

Telegram исключил из рекламной платформы каналы госструктур и чиновников. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Telegram перестанет публиковать рекламные сообщения в каналах чиновников и госструктур. На вопрос о вероятности появления рекламы в каналах госструктур, Дуров написал: «Сейчас мы исключаем каналы государственных чиновников и правительственных организаций из рекламной платформы».

В конце октября Telegram анонсировал платформу для рекламы в мессенджере. В тестовом режиме реклама появлялась в любых каналах, в том числе у чиновников. Позднее Дуров пообещал добавить возможность отключения рекламных объявлений в каналах мессенджера. По его словам, это предложили сами пользователи.