Telegram в России впервые обогнал WhatsApp по объему трафика

По итогам 2022 года Telegram впервые обогнал WhatsApp по объему пользовательского трафика в России. К началу 2023 года его доля превысила 60−80% от общего объема.

В «Вымпелкоме» рассказали, что объем трафика Telegram в 2022 году превысил показатели WhatsApp и продолжает расти. WhatsApp при этом стабилен: нет ни роста, ни падения. Объем трафика отражает не только популярность сервиса, но и то, как много через него пользователи передают тяжелого контента — прежде всего видео.

По данным Mediascope, аудитория Telegram растет в пять раз быстрее аудитории WhatsApp. К январю 2023 года она составила около 40% от всех интернет-пользователей в стране. Выросло и среднее время, которое пользователи проводят на сервисе, — с 23 до 39 минут в день, посчитали в компании.