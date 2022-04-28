Telegram вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире

Павел Дуров заявил, что Telegram снова вошел в пятерку самых загружаемых приложений в мире. Вот что он написал об этом в своем телеграм-канале:

«В 2022 году Telegram снова вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире (как и в 2021 году). Из этих топ-5 самых популярных приложений Telegram — единственное, которое не тратит миллиарды на маркетинг для покупки загрузок. В некотором смысле, мы — единственное приложение, которое есть в списке исключительно потому, что его искренне любят люди».

Первые четыре места заняли TikTok, Instagram*, Facebook*, WhatsApp.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская