Telegram выпустил весенний пакет обновлений

Популярный в России мессенджер Telergam выпустил весенний пакет обновлений. Его разработчики заверили, что боты на платформе приложения станут полноценной заменой любому сайту. Кроме того, теперь в Telegram можно создавать собственные звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений в чатах и автоматическое удаление сообщений/

Telegram предоставляет разработчикам ботов средства для создания бесконечного разнообразия интерфейсов на JavaScript. По мнению разработчиков, такие боты смогут конкурировать с полноценными сайтами компаний не только по функционалу, но и дизайну. Протестировать возможности нового API (Application Programming Interface) можно через официального бота @DurgerKingBot.

Также боты научились подстраиваться под цветовые темы интерфейса мессенджера: при переключении между ночным и дневным режимами и смене темы пользователь увидит гармоничное соответствие меню бота дизайну мессенджера.

Стало проще добавлять бота в группу или канал пользователя: это можно сделать не выходя из профиля бота и сразу настроить права и разрешения.

Что еще изменилось в Telegram:

Пользовательские звуки уведомлений

В качестве джингла уведомления можно поставить свою собственную мелодию или звук. Для этого нужно нажать на короткий аудиофайл или голосовое сообщение в чате и добавить его в список звуков уведомлений. Джингл уведомления можно задать как для отдельного чата, так и для всех чатов нужного типа (личные чаты, каналы, группы).

Выключение уведомлений на любой срок

Теперь паузу можно взять на любой срок (ранее период отдыха от сообщений был доступен только на 8 часов и двое суток). В обновлённом меню можно отключить уведомления полностью или на время — или же отключить только звук и продолжить получать беззвучные уведомления.

Новое меню автоудаления в профиле чата

Для автоматического удаления сообщений в любом чате требуется меньше действий: настройки таймера стали более гибкими и можно установить его, например, на 2 дня, 3 недели, 4 месяца и так далее.

Сохранение ответа на сообщение по пересылке

Telegram стал первым в истории мессенджером с функцией ответов на сообщения. Чтобы ответить на сообщение, достаточно провести по нему влево. К ответу прикрепляется начало исходного сообщения, на которое можно нажать и моментально перейти к комментируемому тексту. Возможность быстро переместиться к исходному сообщению появилась и при пересылке ответа в другие чаты. Ранее при пересылке «Шутку не придётся объяснять, если сразу добавить контекст»‎ - отмечают в Telegram.

Улучшенный перевод сообщений на iOS

Telegram усовершенствовал встроенную функцию перевода сообщений для устройств на базе iOS. Теперь пользователям доступны более точные переводы с большего количества языков — в том числе с украинского.

Режим «картинка в картинке» на Android

В новой версии разработчики Telegram улучшили окно проигрывателя приложения для Android — у него новый дизайн с закруглёнными углами. А чтобы изменить размер окна, достаточно растянуть его или сжать двумя пальцами.

Новые анимации

В разделе «настройки»‎ обновился интерфейс смены телефонного номера. После ввода нового номера кода проверки при входе в аккаунт будут всегда приходить на него. При этом с чатами, медиа и настройками ничего не случится.