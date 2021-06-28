Telegram запустил групповые видеозвонки

Июн 28, 2021

Telegram запустил групповые видеозвонки в приложении. В режим видеоконференции можно перейти из голосового чата, если один из участников включит видеорежим, сообщает пресс-служба мессенджера.

Функция поддерживается на смартфонах, планшетах и компьютерах. Видеотрансляцию можно развернуть на полный экран, также доступен режим, когда видео одного участника закреплено независимо от прихода новых собеседников в чат.

Число собеседников в видеоконференции не может превышать 30, однако мессенджер обещает расширить ограничение в ближайшее время.

Также доступна демонстрация экрана. Ее можно включать как вместо видео с веб-камеры, так и параллельно. Кроме того, Telegram пообещал улучшенное шумоподавление, которое отключается в настройках.

На компьютере голосовой чат открывается в отдельном окне. При трансляции экрана также можно выбрать, показать ли весь рабочий стол или отдельное окно.

Источник: Sostav.ru
 
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