Telegram запустил платную подписку Premium

Прежние функции остаются бесплатными для тех, кто не захочет переходить на платную подписку.

Премиальная подписка пока доступна только для владельцев телефонов iPhone. Она подразумевает полное отсутствие рекламы. Также включает в себя удвоенные лимиты, загрузку файлов до 4 Гб, более высокую скорость загрузки, конвертацию голосовых сообщений в текст. Также пользователи смогут отправлять уникальные реакции, получат премиальные стикеры, у них появится расширенное управление диалогами.

Подписка позволит сервису добавлять функции, о которых просит аудитория, и при этом сохранить бесплатный доступ к и без того многофункциональному приложению. К примеру, пользователи получат возможность расшифровки голосовых сообщений, у них будет приоритет при скачивании файлов. Стоимость Telegram Premium в App Store составляет 449 рублей в месяц. Оплатить подписку можно с мобильного счета МТС и «билайна». В Play Store оплатить подписку невозможно, так как Google отключил оплату всех подписок для российских пользователей.