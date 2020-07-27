Telegram запустил видеозвонки для iOS в тестовом режиме

Telegram предложил пользователям iOS протестировать видеозвонки в мессенджере и опубликовал соответствующую инструкцию.

В App Store вышло обновление, и теперь можно воспользоваться данной функцией, однако пока для этого нужно проделать неcколько манипуляций. Для использования видеозвонков в Telegram необходимо скачать самую актуальную версию приложения через App Store — 6.3. Затем открыть дебаг-меню (10 раз нажать на значок настроек в приложении) и включить функцию Experimental Feature. После этого зайти в профиль и потянуть аватарку вниз.