Суд запретил The Telegraph публиковать расследование о сексуальных домогательствах

Британский апелляционный суд постановил запретить изданию The Telegraph публиковать расследование случаев сексуальных домогательств со стороны одного «крупного бизнесмена».

Журналисты The Telegraph в течение восьми месяцев расследовали эти случаи домогательств и вот-вот должны были все опубликовать материалы, но суд запретил указывать личные данные фигуранта расследования, включая его имя и описание обвинений.

Постановление суда заняло 20 страниц, на которых бизнесмена называли «ABC», а его поведение было охарактеризовано как «дискредитирующее»

В ответ журналисты газеты написали гневный и едкий материал о попранной свободе слова и даже вывели его за пределы пэйвола, за которым скрыт весь контент The Telegraph.