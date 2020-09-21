Telegraph Media Group увеличила доходы с цифровой подписки в полтора раза

В декабре 2018 года у изданий Telegraph Media Group было 363 000 подписчиков. В конце декабря 2019-го их количество увеличилось на 60 000, а по данным на 8 сентября 2020 достигло 522 000. Каждый подписчик платит от £2 в неделю.

Подписные цифровые доходы за 2019 год составили £17,8 млн.

В 2019 году на 2 млн по сравнению с 2018-м увеличилось количество регистраций на сайте.

В среднем в 2019 году с одного цифрового подписчика Telegraph Media Group получало £99,40. Что касается подписчиков вообще (цифра + принт), то здесь доход в 2019 году вырос, но не существенно — с £191,80 до £193,90.