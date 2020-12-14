Телеканал 2х2 запустил диджитал-медиа для «взрослых детей»

Общероссийский телеканал 2х2 запустил платформу «2x2.медиа». Новый проект исследует, как меняется поп-культура и какое влияние она оказывает на человека. Об этом AdIndex сообщили в пресс-службе компании.

Платформа отличается от основного сайта телеканала более авторским подходом к контенту. Помимо новостей, на «2x2.медиа» будут публиковаться лонгриды, спецпроекты и кураторские подборки.

Кроме этого, основываясь на своем анализе, медиа будет рассказывать, как анимация, сериалы, кино, музыка, игры и разные формы современного искусства повлияли на миллениалов в детстве и как продолжают влиять сегодня.

«Стратегическая задача бренда 2х2 в 2020–2021 гг. — укреплять свое цифровое присутствие. 2х2 в этом плане уже давно работает не как телеканал в привычном понимании, а как экосистема. У нас самая лояльная и прогрессивная аудитория — целое поколение новых взрослых людей с новыми ценностями. Миссия медиа 2х2, которую мы сформулировали всей командой, — создавать новую культуру, творческое пространство и сообщество единомышленников вокруг взрослой анимации», — говорит директор телеканала Денис Всесвятский.

Сейчас на платформе можно найти последние новости индустрии медиа и развлечений, материалы про советскую анимацию, интервью с музыкантом группы Twenty One Pilots, подборку старых флеш-игр и многое другое.

С новым проектом телеканал хочет оправдать свой основной слоган «Не взрослейте — это ловушка!» и подробно рассказать пользователям платформы о том, как всегда оставаться детьми.