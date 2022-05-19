Телеканал «360» подаст в суд на Google

Генеральный директор телеканала «360» Алексей Каклюгин заявил, что редакция подаст в суд на Google. Телеканал потребует выплатить ему судебную неустойку и восстановить доступ к своему YouTube-аккаунту, включая возвращение функции монетизации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Каклюгина, 11 марта Google без официального уведомления и объяснения причин заблокировал каналы «360» и «Новости Подмосковья» на YouTube.

Также гендиректор «360» отметил, что каналы продолжали придерживаться официальных правил с начала спецоперации: не публиковали фейковые материалы, контент, который может быть расценен Google как ложная информация, видео со сценами насилия или демонстрацией огнестрельного оружия.