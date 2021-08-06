Телеканал CNN уволил троих журналистов за посещение офиса без вакцинации

Американская телекомпания CNN уволила троих сотрудников из-за того, что они пришли на работу без прививки. Имена и должности не раскрываются.

«На прошлой неделе нам стало известно о трех сотрудниках, которые приходили в офис непривитыми. Все трое были уволены. Я хочу ясно сказать, что у нас на этот счет политика нулевой терпимости», — передает журналист Оливер Дарси слова главы CNN Джеффа Цукера.

Также президент CNN добавил, что возвращение к офисному режиму работы, запланированное на 7 сентября, откладывается до середины декабря.