Телеканал «Дождь» намерен обжаловать ограничение доступа к сайту

Телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) готов обжаловать уведомление об ограничении доступа к сайту. Об этом заявила корреспонденту ТАСС во вторник генеральный директор канала Наталья Синдеева.

«Конечно, будем обжаловать. И везде, где можем вещать, продолжим вещать», — сказала она.

Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь». В надзорном ведомстве отметили, что размещаемая там информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении россиян, массовым нарушениям общественного порядка и безопасности, а также к участию граждан России в незаконных публичных мероприятиях и насильственному свержению конституционного строя.