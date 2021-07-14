Телеканал «Дождь» написал заявление в СК из-за угроз ведущей Анне Монгайт

В Следственный комитет поступило заявление с просьбой завести уголовное дело по части 3 статьи 144 УК от телеканала «Дождь». После выпуска передачи «Женщина сверху», ведущей Анне Монгайт поступили угрозы насилия, из-за того, что девушка взяла интервью у лесбийской пары.

8 июля после выхода номера instagram аккаунты-девушек и журналистки попали в telegram-аккаунт «Мужское государство». Анна Монгайт стала получать сообщение с угрозами в директ: «Настанет время -- мы твоих детей зарежем при тебе. Думаешь можно интервью с гомосеками снимать в РФ?»

В заявлении «Дождь» указал, что поступившие угрозы в связи с выполнением редакцией телеканала и самой Анной Монгайт профессиональной деятельностью журналиста, являются реальной опасностью для жизни и здоровья телеведущей, ее детям и сотрудникам редакции.