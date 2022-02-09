Телеканал «Дождь»* подал заявление на Кадырова в СК

Телеканал «Дождь»* подал заявление в Следственный комитет России, где утверждает, что заявления главы Чечни Рамзана Кадырова возбуждают ненависть либо вражду и попадают под статью Уголовного кодекса, сообщается на сайте телеканала «Дождь»*.

Как отмечают на сайте, ранее Кадыров назвал «Дождь»*, «Новую газету», ее журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами».

«В заявлении телеканала, которое подписал главный редактор Тихон Дзядко, отмечается, что заявление Кадырова было сделано «с целью возбуждения ненависти либо вражды, по признакам принадлежности к... социальной группе, которую образуют сотрудники ООО Телеканал Дождь*». По мнению телеканала, действия главы Чечни могут быть квалифицированы по п. «а» ч.2, ст. 282 УК РФ», — говорится в сообщении.

Также на сайте говорится, что ни один из сотрудников канала не подвергается и не подвергался уголовному преследованию по статье о терроризме, а в отношении «Дождя» и главных редакторов телеканала не выносились предупреждения согласно закону о противодействии экстремистской деятельности, не составлялись протоколы об административных правонарушениях за распространение экстремистских материалов или оправдание террористической деятельности.

Ранее аналогичное заявление в СК на Кадырова отправила и «Новая газета».

Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что «террористами для меня являются» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководитель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, «которые зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение». Он также призвал правоохранительные органы задержать «этих пособников террористов». Кадыров обратился к правоохранительным органам и спецслужбам, спросив, почему они «до сих пор не возбуждают» уголовные дела против них, а также против «Дождя»*, спросив, какие еще «факты нужны, что они являются террористами, пособниками террористов».

* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.