Телеканал «Дождь»* временно прекращает работу

Телеканал «Дождь»* объявил о временном прекращении работы, сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева.

«Мы приняли для себя решение, что временно приостанавливаем работу телеканала. Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять как работать дальше... Это был последний выпуск новостей. Мы надеемся, что вернемся в эфир», — сказала гендиректор телеканала.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* «за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».

Роскомнадзор уточняет, что за размещение такого рода противоправной информации действующим российским законодательством предусмотрена ответственность согласно ст. 13.15 КоАП РФ.

* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.