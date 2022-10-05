Телеканал «Матч ТВ» отказался от неспортивного контента

Телеканал «Матч ТВ» в следующем сезоне планирует транслировать исключительно спортивный контент, заявил его генеральный продюсер Александр Тащин на презентации планов сезона 2022/2023.

Новая философия редакции — больше спорта, его объем в эфире нарастят. В предстоящем сезоне «Матч ТВ» планирует показ игр чемпионатов Испании, Германии, а также Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, Лиги наций.

Ранее «Матч ТВ» регулярно включал в сетку вещания художественные фильмы, преимущественно боевики. Как правило, их показывали в первой половине дня.