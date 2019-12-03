Телеканал «Москва 24» запускает мультиформатный проект «Письма победы»

Телеканал «Москва 24» запускает мультиформатный интерактивный проект «Письма Победы», в рамках которого будет создана электронная библиотека посланий военных лет. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Москва Медиа»:

Люди увидят видеофотоматериалы военных лет, архивные документы. Помимо официальной хроники тех лет, есть иные свидетельства огромной силы — это письма солдат и офицеров, тружеников тыла, санитарок и врачей, военных журналистов и многих других скромных героев, ковавших Победу. Телеканал считает своим долгом внести свою лепту в сохранение народной памяти и собирает единую электронную библиотеку писем военных лет к 75-летию Великой Победы. С 3 декабря 2019 г. каждый может принять участие в акции «Письма Победы». На сайте проекта pismapobedy.ru необходимо заполнить анкету участника, прикрепить к ней письмо из семейного архива как текстовый или фотофайл.

3 декабря 2019 года каждый может принять в ней участие — на сайте проекта необходимо заполнить анкету участника, прикрепить к ней письмо из семейного архива — можно как текстовый, так и фотофайл.

Десятки историко-краеведческих музеев, военных архивов по всей стране уже передали в библиотеку проекта 200 тыс. 747 отсканированных писем.

В мае 2020 года исполнится 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Этот год объявлен в России годом памяти и славы 75-летия Победы.