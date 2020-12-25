Телеканал «Настоящее Время» извинился за воспроизведение в эфире записи с голосом якобы депутата

Телеканал «Настоящее время» извинился перед депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным, который якобы накануне грубо общался с журналистами. Извинения опубликованы на сайте канала:

Телеканал «Настоящее время» приносит извинения депутату Государственной Думы России Дмитрию Вяткину за ошибку, допущенную во время попытки связаться с ним 23 декабря. Голос на записи телефонного разговора, которая прозвучала в нашем эфире, на самом деле не принадлежит депутату Вяткину. Была допущена техническая ошибка. Еще раз приносим свои извинения депутату Дмитрию Вяткину.

Вечером 23 декабря канал опубликовал репортаж, посвященный новому закону о лишении свободы за клевету в интернете. В нем содержался комментарий, приписываемый автору инициативы депутату от «Единой России» Дмитрию Вяткину. В кратком диалоге с журналисткой Ангелиной Казаковой собеседник сказал следующее: «Не надо мне комментарии никакие, идите в ****».

Сам депутат назвал аудиозапись подделкой: