Телеканал НТВ создал NFT-аватаров и свою диджитал-мультивселенную

Телеканал НТВ (входит в «Газпром-Медиа») в рамках промо третьего сезона шоу «Маска» создал мультивселенную в диджитал-формате — авторы проекта представили сайт проекта, который объединил все соцсети в единую активность. Кроме того, зрители приняли участие в розыгрыше коллекции NFT-аватаров.

Креаторы запустили конкурс на официальном сайте «Маски» — активация состояла из двух равнозначных этапов, где пользователи смогли собрать коллекцию карточек с NFT-иллюстрациями масок третьего сезона и членов жюри.

Получить карточку зрители могли с помощью специальных кодов, которые были спрятаны в сообществах проекта в Telegram, «Яндекс.Дзен» и «ВКонтакте», а также в эфире выпусков «Маски». Чем быстрее участник конкурса собирал коллекцию, тем выше у него был шанс выиграть призы, главными из которых стали уникальные NFT-иллюстрации с масками третьего сезона.

В игре по мотивам проекта пользователи приняли участие и в других тематических конкурсах. Например, во «ВКонтакте» зрители поборолись за стикерпак с героями третьего сезона «Маски», который состоял из 20 различных стикеров. В него вошли члены жюри (Валерия, Тимур Родригез, Тимур Батрутдинов, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров), ведущий проекта Вячеслав Макаров и все 14 масок.

Количество загруженных стикерпаков достигло 125 тыс., а максимальный пик активности пришелся на начало проекта — за день стикеры установили более 30 тыс. пользователей.

Вконтакте выступила информационным партнером шоу «Маска» — перед стартом третьего сезона на платформе была проведена эксклюзивная онлайн-презентация проекта. Менее чем за сутки количество просмотров превысило 2 млн, а суммарное количество реакций на посты, связанные с прямой трансляцией, и сам стрим превысило 25 тыс. Это рекордный результат вовлеченности пользователей «ВКонтакте» в обсуждение проекта с момента его запуска, отметили в НТВ.