Телеканал ОТР запустил регулярное вещание с сурдопереводом

Телеканал ОТР (Общественное телевидение России) станет доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Эфир информационно-аналитической программы «ОТРажение» с новостными блоками, а также итоговая воскресная программа «ОТРажение недели» будут сопровождаться переводом на язык жестов (сурдоперевод).

Студия прямого эфира сурдоперевода ОТР начнет работу с 15 августа 2022 года в 13:00 мск. Проект реализован техническими специалистами самого канала. На эти работы ушло более десяти месяцев.

Общий хронометраж программ, которые будут выходить на ОТР в сопровождении сурдоперевода, составит не менее 25 часов в неделю. В год телеканал обязуется перевести на жестовый язык 1 300 часов эфирного контента.

В студии сурдоперевода в прямом эфире будут работать восемь профессиональных переводчиков-синхронистов, владеющих русским жестовым языком, сменяя друг друга каждые 15 – 20 минут в зависимости от наполнения эфирного блока.