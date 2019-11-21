Телеканал «Продвижение» адаптировал контент для инвалидов по слуху

С 11 ноября 2019 года эфирная сетка канала была дополнена авторскими программами, оснащенными субтитрами для инвалидов по слуху. Новая эфирная концепция реализована в рамках исполнения Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов.

Так телеканал «Продвижение» выполнил требования Федерального закона № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

С 1 января 2020 года минимальный объем адаптированного контента должен составлять не менее 5 % от объема вещания в неделю на всех российских телеканалах.

Главный редактор телеканала «Продвижение» Сергей Ричко сообщил, что телеканал намерен соблюдать требования Федерального закона не формально, а в полной мере. Программы собственного производства канала, пакет которых вышел 11 ноября в рамках старта нового телесезона, будут оснащены субтитрами для зрителей всех категорий с нарушением слухового восприятия.