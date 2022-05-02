Телеканал «Пятница!» позволит предпринимателям рассказать о своем деле в эфире

«Авито», «Газпром-медиа» и телеканал «Пятница!» запустили проект «Из сторис — в телесторис», который даст предпринимателям возможность получить бесплатное эфирное время на ТВ и рассказать о своём деле многомиллионной аудитории страны. Стать участниками могут пользователи, которые предлагают свои услуги на «Авито», вне зависимости от специальности: бьюти-мастера, пекари, юристы, репетиторы, электрики, строители, грузчики и другие. Охват телесторис в телеэфире достигает 20 млн зрителей по всей России.

Лучшие сторис, которые соответствуют правилам проекта, покажут в эфире телеканалов «Пятница!» и «Суббота!» с 13 мая по 13 июня.

Каждый ролик будет дополнен QR-кодом для мгновенного перехода к объявлению участника на «Авито», чтобы зрители могли поближе познакомиться с его услугами и сделать первый заказ. Первые 10 тыс. участников проекта получат 1 тыс. бонусов на продвижение своих услуг на «Авито». Амбассадором проекта выступит телеведущий и актёр Тимур Родригез.