Телеканал «Пятница!» запустил интерактивное шоу с альтернативным концом

«Пятница!» выпустила интерактивное шоу «Тревел-баттл», финал которого выбрали зрители путем голосования в режиме реального времени. Так, жители Сибири и Дальнего востока увидели финал шоу с Настей Ивлеевой, а в Центральном федеральном округе и на Урале — с Романом Каграмановым.

В премьерном выпуске «Тревел-баттла» Ивлеева и Каграманов путешествовали по Армении и исследовали необычные локации страны. Во время прямого эфира зрители в Telegram-канале «Пятницы!» голосовали за ведущего и его маршрут. От итогов голосования зависело, какой финал будет показан в эфире телеканала. Ход голосования отображался на экранах телевизоров в режиме реального времени. Число подписчиков Telegram-канала за время эфира увеличилось на 25 тысяч человек.

Самый активный участник голосования выиграл 100 тысяч рублей на путешествие по России. Им стал Павел Турутин из Челябинска. Аватарка победителя была показана в прямом эфире телеканала.