Телеканал RT признали виновным в нарушении правил вещания Великобритании

Российский телеканал RT признан виновным в нарушении правил вещания Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

Британский медиарегулятор Ofcom установил, что телеканал не сохранил «должную беспристрастность» в семи новостных программах.

В свою очередь, пресс-служба RT подчеркнула, что телеканал вещает в соответствии с установленными британским регулятором правилам. Телеканал предполагает, что Ofcom не учел аргументы, которые были охвучены в ходе расследования.

Телеканал в ближайшее время изучит выводы Ofcom, после чего примет решение о дальнейших шагах.

Британский медиарегулятор в марте направил автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», являющейся держателем лицензии телеканала RT, письмо о вероятном введении ограничений на вещание в связи с заявлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй относительно отравления британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля.

Претензии медиарегулятора касались «вопроса о должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала». 18 апреля Ofcom сообщил о ведении семи расследований в отношении телеканала.