Телеканал Russia Today прекратил работу в Германии

Телеканал RT DE объявил о прекращении работы в Германии. Компания столкнулась с давлением властей и попытками ограничить ее работу, сообщается в заявлении. «Мы глубоко сожалеем о репрессивных ограничениях на свободу печати и СМИ в Евросоюзе, которые заставили нас принять такое решение», — отмечается в сообщении.

Возглавляющая немецкую редакцию Динара Токтосунова объяснила невозможность дальнейшей работы последствиями девятого пакета санкций, который ввел Евросоюз. Новые ограничения не позволяют осуществлять финансирование юрлица.

В конце января RT прекратил свою деятельность во Франции. Причиной называли блокировку счетов телекомпании в стране.